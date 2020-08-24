Забывать об опасности коварной инфекции COVID-19 нельзя

С начала пандемии в мире зафиксированы 23 миллиона 615 с лишним тысяч подтвержденных случаев COVID. В лидерах по числу заражений США, Бразилия, Индия. Скончались более 813 тысяч пациентов с подтвержденной COVID-инфекцией. 17 миллионам удалось благополучно победить вирус. Забывать об опасности коварной инфекции нельзя.

Эксперты призывают и к повсеместной вакцинации против гриппа в 2020 году, а также напоминают, что необходимо продолжать делать тесты на наличие вируса гриппа. Это поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19. К слову, глава ВОЗ полагает, что справиться с пандемией коронавируса удастся менее чем за два года.