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Забывать об опасности коварной инфекции COVID-19 нельзя
С начала пандемии в мире зафиксированы 23 миллиона 615 с лишним тысяч подтвержденных случаев COVID. В лидерах по числу заражений США, Бразилия, Индия. Скончались более 813 тысяч пациентов с подтвержденной COVID-инфекцией. 17 миллионам удалось благополучно победить вирус. Забывать об опасности коварной инфекции нельзя.
Уже 172 страны присоединились к программе ВОЗ по вакцинации от коронавируса
В настоящий момент в портфеле организации имеется 9 препаратов. Механизм нацелен на обеспечение всех стран справедливым доступом ко всем лицензированным и одобренным вакцинам.
ВОЗ напоминает о необходимости вакцинации против гриппа
Эксперты призывают и к повсеместной вакцинации против гриппа в 2020 году, а также напоминают, что необходимо продолжать делать тесты на наличие вируса гриппа. Это поможет снизить нагрузку на больницы и упростить борьбу с COVID-19. К слову, глава ВОЗ полагает, что справиться с пандемией коронавируса удастся менее чем за два года.
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