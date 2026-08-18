Зачем Южная Корея предложила заключить мирное соглашение с КНДР, рассказал эксперт Тиханский

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен 15 августа 2026 года призвал КНДР начать переговоры о завершении войны, которая формально продолжается уже более 70 лет. Он предложил двум сторонам отказаться от взаимных угроз и обсудить мирное сосуществование.

По его мнению, диалог также может помочь ограничить развитие ядерной программы северного соседа. В июле 2026 года в Сеуле заявили, что больше не требуют полного уничтожения ядерного оружия КНДР, а намерены добиваться прекращения дальнейшего наращивания арсенала.

Военно-политический аналитик Александр Тиханский в студии "Первого информационного" заявил, что за 70-летнее существование двух государств это событие не новое и в корне ничего не меняет. Попытки такие были, и неоднократно.

"15 августа президент Южной Кореи сказал, что необходимо все-таки начать с договора о перемирии, причем тут же Сеул обозначил свои не то что условия, а смягчения. На том, что он раньше выдвигал, сейчас не настаивает, например, на полной денуклеаризации Северной Кореи. Он говорит только о том, чтобы ограничить ядерный арсенал Северной Кореи. Мало того, он говорит, что цели воссоединения и поглощения Северной Кореи у Республики Южной Кореи уже нет. Чтобы наладить мирный диалог, необходим мирный договор, который позволил бы развиваться обоим странам", - прокомментировал эксперт.

По его словам, Ли Чжэ Мен, занявший президентский пост в 2025 году, ключевым моментом в своей политике поставил социальное благополучие граждан Южной Кореи. "Здесь как раз и кроются противоречия. Каким образом ты будешь это делать, если основной союзник - Вашингтон - требует все большего переложения расходов на тебя? То есть основные траты на оборону должны быть у тех, кто обеспечивает свою безопасность. И это, в общем-то, сценарий европейский. С этого Трамп и начал", - подчеркнул аналитик.

В Северной Корее тоже произошли очень большие события, отметил Тиханский: "В 24-м году они убрали эту цель из Конституции, причем была убрана цель воссоединения двух Корей. Это первое. Второе: Военная доктрина четко обозначила, что при конвенциональной, даже обычной угрозе, Северная Корея имеет право применить тактическое ядерное оружие. И самое главное, то, что они, видимо, сделали вывод из иранских событий: при уничтожении или даже при угрозе военно-политическому руководству Северной Кореи автоматически применяется ядерное оружие".