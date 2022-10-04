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Зачем Беларуси и России союзный медиахолдинг и какие функции он будет выполнять
Идея создания союзного медиахолдинга обсуждалась уже давно, задолго до подписания союзного декрета и заявлений президентов Беларуси и России о его необходимости. Но для чего он нужен? Какие функции будет выполнять и как будет строиться его работа? На эти вопросы в эфире программы "Успеть до полуночи" ответил гендиректор агентства "Минск-новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
"Разговоры о том, каким должен быть союзный медиахолдинг, в каких средах он должен быть активен, будут ли там социальные месседжи или он должен остановиться на классической журналистике, ведем в нашем журналистском цеху уже, наверное, последние лет пять как минимум", - рассказал Андрей Кривошеев.
Также обсуждаются вопросы, как объединить усилия, как сделать доставку контента эффективной, когда не только мы в Беларуси потребляем произведенный в Российской Федерации контент, но и контент, произведенный в нашей стране, достигает огромной российской аудитории.
На вопрос, почему это должен быть именно холдинг и почему всего этого нельзя достичь путем взаимных соглашений, председатель правления Белорусского союза журналистов ответил так: "Здесь нужно разделять. У нас есть бюджет Союзного государства. И главный посыл президентов в том, что бюджет серьезный, люди опытные, но и на наш взгляд (профессиональных корпораций), и на взгляд управленцев, и на взгляд членов Союзного государства, этот ресурс расходуется не вполне эффективно. Задача (и Президент это обозначил очень четко) - собрать все силы, все ресурсы, все возможности, в том числе возможности союзов журналистов, для того чтобы сделать эту работу эффективной, прозрачной и наглядной. Ну кто против этого будет выступать?"
Поэтому медиахолдинг нужен. "И я не знаю ни одного профессионального журналиста, который выступал бы против эффективности журналистов", - подчеркнул Андрей Кривошеев.
Возвращаясь к вопросу о блокировке аккаунтов журналистов, он обратил особое внимание вот на какой момент: если бы эффективный медиахолдинг существовал, он бы исполнял функцию иновещания. "То есть это была бы его стратегическая цель и задача - брать наш контент, переводить его на польский, немецкий, английский, и эффективным образом доставлять в те страны, которые против нас ведут информационную войну", - подытожил руководитель Белорусского союза журналистов.
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