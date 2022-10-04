Зачем Беларуси и России союзный медиахолдинг и какие функции он будет выполнять

Идея создания союзного медиахолдинга обсуждалась уже давно, задолго до подписания союзного декрета и заявлений президентов Беларуси и России о его необходимости. Но для чего он нужен? Какие функции будет выполнять и как будет строиться его работа? На эти вопросы в эфире программы "Успеть до полуночи" ответил гендиректор агентства "Минск-новости", председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

"Разговоры о том, каким должен быть союзный медиахолдинг, в каких средах он должен быть активен, будут ли там социальные месседжи или он должен остановиться на классической журналистике, ведем в нашем журналистском цеху уже, наверное, последние лет пять как минимум", - рассказал Андрей Кривошеев.

Также обсуждаются вопросы, как объединить усилия, как сделать доставку контента эффективной, когда не только мы в Беларуси потребляем произведенный в Российской Федерации контент, но и контент, произведенный в нашей стране, достигает огромной российской аудитории.

На вопрос, почему это должен быть именно холдинг и почему всего этого нельзя достичь путем взаимных соглашений, председатель правления Белорусского союза журналистов ответил так: "Здесь нужно разделять. У нас есть бюджет Союзного государства. И главный посыл президентов в том, что бюджет серьезный, люди опытные, но и на наш взгляд (профессиональных корпораций), и на взгляд управленцев, и на взгляд членов Союзного государства, этот ресурс расходуется не вполне эффективно. Задача (и Президент это обозначил очень четко) - собрать все силы, все ресурсы, все возможности, в том числе возможности союзов журналистов, для того чтобы сделать эту работу эффективной, прозрачной и наглядной. Ну кто против этого будет выступать?"

Поэтому медиахолдинг нужен. "И я не знаю ни одного профессионального журналиста, который выступал бы против эффективности журналистов", - подчеркнул Андрей Кривошеев.