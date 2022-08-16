Летальным оружием вооружать Украину продолжает и Европейский фонд мира. Хотя он, наверное, должен делать все, чтобы сохранить мир. Но организация подбрасывает дровишек в огонь.

С конца февраля еврочиновники своим решением выделили "нэ залежной" почти 2,5 млрд евро на закупку летального оружия. То есть, проще говоря, ЕС через так называемый немирный фонд финансирует терроризм в Украине и геноцид русских.