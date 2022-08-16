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Зачем Европейский фонд мира вооружает Украину летальным оружием и подбрасывает дровишек в огонь
Летальным оружием вооружать Украину продолжает и Европейский фонд мира. Хотя он, наверное, должен делать все, чтобы сохранить мир. Но организация подбрасывает дровишек в огонь.
С конца февраля еврочиновники своим решением выделили "нэ залежной" почти 2,5 млрд евро на закупку летального оружия. То есть, проще говоря, ЕС через так называемый немирный фонд финансирует терроризм в Украине и геноцид русских.
Но это другое! Ксения Лебедева расскажет подробности уже сегодня вечером в авторской программе.
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