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Почему Гитлеру хотелось уничтожить христианство и "незаконного ребенка" этой религии

Почему Гитлеру хотелось уничтожить христианство и "незаконного ребенка" этой религии

22 июня 1941 года нацистская Германия, несмотря на действующий договор о ненападении, напала на Советский Союз. Военно-политическое руководство Третьего рейха рассчитывало на молниеносную победу. Согласно стратегической программе, отраженной в директиве № 21 под кодовым названием "план "Барбаросса", кампания должна была завершиться еще в 1941-м.

Пытались позиционировать нападение на Советский Союз как крестовый поход против безбожных большевиков. Об этом говорила пропаганда, об этом пытались нацисты сообщить мировому сообществу.
Протодиакон Павел Бубнов, кандидат богословия

"Общеизвестно отношение Гитлера к христианству. Им официально сказаны слова, что появление христианства - основное зло для человечества, а большевизм - это незаконный ребенок христианства. И все это нужно уничтожить", - рассказал Алексей Васильев, историк спецслужб.

В Германии процесс разрушения христианских канонов начался еще в 1930-е годы после прихода к власти Гитлера. Население в конфессиональном плане в большинстве своем относилось к лютеранам либо католикам. Но идеология национал-социализма отрицала роль церкви в политической жизни. Начался процесс возрождения древне-германского языческого культа.

В первые годы нацистской власти в Германии этот культ практиковался в узком, ограниченном кругу, в первую очередь в подразделениях СС, в высшем руководстве рейха. Но уже после войны, исследователи в нацистских архивах нашли такой план перспективный. Предполагалось, что к 1960 году на всей территории Третьего рейха все религии будут уничтожены и вместо них будет насаждаться неоязычейский нацистский культ.
Протодиакон Павел Бубнов

Основные идеологи нацистской Германии прямо заявляли о том, что национал-социализм по своей глубине является гораздо более глубоким феноменом, чем христианство, - сказал Геннадий Краско, замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук.

О том, зачем создавалась автокефальная церковь в Беларуси, что коллаборанты делали с белорусским народом и при чем здесь агенты ЦРУ, смотрите во второй серии документального проекта "Восставшие на святое".

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