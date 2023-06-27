Почему Гитлеру хотелось уничтожить христианство и "незаконного ребенка" этой религии

В первые годы нацистской власти в Германии этот культ практиковался в узком, ограниченном кругу, в первую очередь в подразделениях СС, в высшем руководстве рейха. Но уже после войны, исследователи в нацистских архивах нашли такой план перспективный. Предполагалось, что к 1960 году на всей территории Третьего рейха все религии будут уничтожены и вместо них будет насаждаться неоязычейский нацистский культ.

Протодиакон Павел Бубнов