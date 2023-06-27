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Почему Гитлеру хотелось уничтожить христианство и "незаконного ребенка" этой религии
22 июня 1941 года нацистская Германия, несмотря на действующий договор о ненападении, напала на Советский Союз. Военно-политическое руководство Третьего рейха рассчитывало на молниеносную победу. Согласно стратегической программе, отраженной в директиве № 21 под кодовым названием "план "Барбаросса", кампания должна была завершиться еще в 1941-м.
Пытались позиционировать нападение на Советский Союз как крестовый поход против безбожных большевиков. Об этом говорила пропаганда, об этом пытались нацисты сообщить мировому сообществу.
"Общеизвестно отношение Гитлера к христианству. Им официально сказаны слова, что появление христианства - основное зло для человечества, а большевизм - это незаконный ребенок христианства. И все это нужно уничтожить", - рассказал Алексей Васильев, историк спецслужб.
В Германии процесс разрушения христианских канонов начался еще в 1930-е годы после прихода к власти Гитлера. Население в конфессиональном плане в большинстве своем относилось к лютеранам либо католикам. Но идеология национал-социализма отрицала роль церкви в политической жизни. Начался процесс возрождения древне-германского языческого культа.
В первые годы нацистской власти в Германии этот культ практиковался в узком, ограниченном кругу, в первую очередь в подразделениях СС, в высшем руководстве рейха. Но уже после войны, исследователи в нацистских архивах нашли такой план перспективный. Предполагалось, что к 1960 году на всей территории Третьего рейха все религии будут уничтожены и вместо них будет насаждаться неоязычейский нацистский культ.
Основные идеологи нацистской Германии прямо заявляли о том, что национал-социализм по своей глубине является гораздо более глубоким феноменом, чем христианство, - сказал Геннадий Краско, замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук.
О том, зачем создавалась автокефальная церковь в Беларуси, что коллаборанты делали с белорусским народом и при чем здесь агенты ЦРУ, смотрите во второй серии документального проекта "Восставшие на святое".
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