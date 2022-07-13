Зачем иностранцы едут в Беларусь, когда им рассказывают, что здесь плохо?

Пока Литва, Латвия, Польша и другие страны Евросоюза рассказывают своим гражданам, как плохо живется в Беларуси, корреспондент "Беларусь 1" Ксения Лебедева спросила у жителей этих стран, а что происходит у них, и зачем они едут в Беларусь, если у нас не все хорошо. Послушайте, что рассказывают иностранцы.

Благодаря безвизу, который был организован по указу Президента, в Беларусь едут люди, которые много лет не посещали своих родственников из Польши и Литвы. Да и просто иностранные граждане едут к нам, чтобы отдохнуть, посетить местные достопримечательности, развеяться от тяжелых европейских будней. Подробности опроса на границе смотрите уже сегодня в "Панораме" в авторской рубрике Ксении Лебедевой.