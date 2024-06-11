Зачем косят водоросли в водоемах и куда их отправляют

В Минске начался сезон покоса водорослей. Делают это специальными машинами - водными комбайнами, которые скашивают растительность. Очищать дно начинают после завершения нереста рыб. Спецтехнику направляют на участки рек и водоемов, которые зарастают наиболее интенсивно. Затем скошенные водоросли отправляют на переработку. В течение всего сезона состояние водных объектов оценивают специалисты, ежедневно они мониторят акватории.