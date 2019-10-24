Зачем маме 5-х детей заниматься кайтингом

Кайтинг, фехтование, плавание. Активные занятия - это не хобби, а образ жизни Силивончиков. Спорт становится все более популярным в многодетных семьях.



Легко ли совмещать экстремальное увлечение и статус мамы пятерых детей и как удержать штурвал этого огромного семейного корабля отцу?







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