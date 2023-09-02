Зачем официальной Варшаве устраивать военно-политическую провокацию - обсудим в рубрике "Скриншот"

Вопрос региональной безопасности не уходит из повестки. Что касается Польши, а точнее ее правящей партии ПиС (а по сути партии войны), им выгодно держать в состоянии холодной дрожи своего избирателя и продолжать военный спектакль вдоль границ. Был ли расчет на жесткую встречу польской птички, разбирался Андрей Сыч в авторской рубрике "Скриншот".

Польский залет

Сентябрь не лучший месяц в истории польской государственности. Наполнен различными трагическими событиями, официальная Варшава чуть не пополнила этот скорбный список. Польская вертушка нарушила воздушное пространство Беларуси. Пролетев более чем километр по нашей территории, Ми-24 развернулся и убыл к месту приписки. Безобидная ошибка пилотов или военно-политическая провокация?

Граница на замке

Мое первое ощущение, когда увидел кадры польского вертолета, - граница на замке. Белорусские пограничники мониторят ситуацию не только на радарах специализированной техники, но и буквально вживую следят за периметром. То есть жесткая реакция на нарушение могла быть незамедлительной, буквально в первые секунды после инцидента. Могли, но не стали. Тут вопрос в другом, был ли подобный расчет у официальной Варшавы и понимание у пилотов, на какую участь их обрекают.

Это не случайно влетевший вертолет, это достаточно осознанное событие с большими долями рисков. Белорусские военные серьезно контролировали эту ситуацию, могло произойти что угодно, не хочется даже фантазировать на эту тему. В этом смысле управляют, конечно, этой ситуацией не военные, управляют польские политики. Дается четкий сигнал: никакое урегулирование польской стороне не нужно. Хочется искренне верить, что вот как только состоится этот политический цикл, как только они получат эти заветные места в управлении своим государством, накал обсуждения этого вопроса несколько снизится. Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук









Польский орел спрятал голову в песок

Поражает уровень дипломатической гибкости официальной Варшавы. На исчерпывающие доказательства с видиофиксацией нарушения они смотрели с широко закрытыми глазами. Вот, например, одно из официальных заявлений: "Это ложь и провокации со стороны Беларуси. Никакого нарушения такого свойства не было", - заявил представитель Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский.

Интересная реакция. Все отрицать и уходить от ответственности. Хотя что тут отрицать-то можно? Взгляните еще раз на кадры инцидента.

В Беларуси к подобным инцидентам, которые уже носят системный характер и не только в воздухе, относятся достаточно философски. Вот, например, вооруженные латвийские пограничники нарушают белорусскую границу 30 августа. До этого 10 августа литовские пограничники нарушили границу на служебном автомобиле. 13 июля произошло нарушение со стороны вооруженного сотрудника Службы охраны литовской госграницы. Все случаи фиксируются и передаются коллегам на сопредельную территорию. Без истерик в абсолютно спокойном рабочем режиме, направленном на конструктивный диалог. Но поляки пошли тут, конечно, дальше всех. Яцек Горишевский в своих аргументах чуть не пришел к выводу об отсутствии общей границы между Польшей и Беларусью.

Конечно же, польская сторона в этих условиях действовала очень напористо, очень нагло, а то, что сейчас она не признает сам инцидент, ну, конечно же, это уже верх непрофессионализма со стороны дипломатических структур. Потому что в действительности надо по протоколу все-таки признать и по крайней мере сделать виновными самих летчиков. Но этого не произошло, они начали отрицать сам факт пересечения границы, хотя это установлено видеоконтролем. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Назойливый пропеллер

Причины политических заиканий и ухода в глухую защиту официальной Варшавы лежат на поверхности. Во-первых, признание инцидента полностью срывает всю концепцию электоральной кампании правящей партии об агрессивной Беларуси. У поляков неизбежно возникнет закономерный вопрос, кто к кому в дела сунет свой назойливый пропеллер. Во-вторых, провокация произошла в первый день начала учений ОДКБ. То есть за ней наблюдают не только в Беларуси. Определенные выводы сделаны всеми странами - участниками Организации Договора о коллективной безопасности.

Мы можем оценивать подобного рода провокации как своеобразную разведку боем наших границ, потому что сосредоточение такого огромного количества войск и техники, тоже мы понимаем, сегодня это не просто так. Тем более что само польское руководство в вопросах обороны, в вопросах военных само себе не принадлежит, оно готово будет выполнить любой приказ, который придет из Вашингтона, несмотря на свои какие-то интересы, свой ущерб, который может быть. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси