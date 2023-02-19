Зачем Польша и Литва создают искусственное напряжение на белорусской границе

Действия Литвы, безусловно, являются продолжением ее и антибелорусской, и антироссийской политики. Риск закрытия Литвой всех границ и всякого межграничного сообщения с Россией и Беларусью есть, и он действительно велик. Но для того, чтобы решиться на это действие, Литве необходимо согласование с внешними управляющими центрами. Литва - это не независимая, не суверенная страна. Соответственно, если Запад и в первую очередь США решат повысить уровень напряжения в Восточной Европе, вынести эскалацию за пределы Украины, распространить ее на Балтийский регион, на северо-запад, то со стороны Литвы, равно как и Польши можно ожидать любых провокаций.

В том, что Литва и Польша провоцируют, причем, нарушая права не только тысяч белорусских граждан, но и соотечественников, сомнений нет. Ответ последует, сначала мягкий. Если не поймут… Об этом в интервью зарубежным и белорусским журналистам заявил Президент Александр Лукашенко.- высказался Президент Беларуси.И ответ последовал. Отныне польские грузовики смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее только через белорусско-польский участок границы. Въехать в Беларусь или выехать обратно в Польшу, например, через Литву будет нельзя. Так что думайте - меры мягкие, ведь в первую очередь страдают обычные люди. У нас это понимают. А в Польше?Пять столетий (где-то около того) вся мировая история и экономика творилась в Европе. А в веке двадцать первом выяснилось: абсолютно ничего не зависит от той Европы. Погоду делают в США. Нет у нее даже право голоса, но есть право подчиняться пусть и пощипанному, но американскому стервятнику.