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Зачем Польша и Литва создают искусственное напряжение на белорусской границе
Санкции не работают! Это признают уже и за океаном. Но даже видя, как на полную мощь заработало импортозамещение, ЕС продолжает принимать максимально нелогичные решения. В надежде на что? Сделать хуже кому: белорусам или своим? Или и тем, и другим? Железный занавес опускается над Европой по принципу "бей своих". Польша на уходящей неделе закрыла один из погранпереходов якобы из соображений безопасности, но по политическим причинам. Премьер Моравецкий не исключил закрытия оставшихся двух. Польше вторит Литва: закрыт ж/д погранпункт "Бенякони" - "Стасилай".
Более того, Вильнюс в одностороннем порядке отказался от приграничного сотрудничества. Зачем Польша и Литва создают искусственное напряжение на границе? И причем здесь беглые бчб-экстремисты? Ответы в рубрике Екатерины Тихомировой.
Современную реальность будто пишет сценарист для очередного голливудского "шедевра": европейская антиутопия, где есть даже наметки на стену, делящую Евразию на Запад и Восток. А у стены две злобные вахтерши - Литва и Польша - хотят решать, кому в европейскую калитку пройти, а кому из нее выйти.
Польша закрыла один из погранпунктов на границе с Беларусью - "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"). Сделано это в интересах некой государственной безопасности.
Какая такая угроза вдруг внезапно возникла у тех, кто выстроил кордон безопасности в 370 миллионов долларов - не уточняется. Зато в полной мере сюрпризы польской демократии ощутили на себе те, кто, не подозревая о решении, решил проследовать в нашу страну. К погранпунктам согнали силовиков - вопрос безопасности же.
Женщина за рулем автомобиля на границе просит, чтобы пропустили. Не пустят. Дорога в объезд - крюк в лишние сотню-другую километров. А значит дополнительные литры бензина. Польские перевозчики в шоке, в шоке и простые поляки.
Поляк на границе возмущен: "Если он границу закрывает сегодня, то он психический больной!"
Но кого волнуют проблемы рядового пана, когда ставки идут вверх.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":
Для местных жителей это большая проблема, и они принимают с большим недовольством такие решения. Но с другой стороны, накручивается военная обстановка в Польше, и эти недовольства подавляются военной истерией, и очень трудно сейчас выразить свое недовольство, потому что в такое время законы в Польше и других демократических странах как-то не до конца работают.
Вот уже год польские, литовские и латышские чиновники отчаянно пытаются запретить своим гражданам ездить в нашу страну. Решение Президента Александра Лукашенко о безвизе открыло для наших соседей привлекательность трассы на Беларусь, особенно по мере роста цен в евросоюзовских магазинах и на заправках. Поляки, литовцы и латыши ездили в Беларусь на закупки и к родственниками. А это не соответствовало интересам чиновников по ту сторону. В конце концов, как так: последняя диктатура Европы протягивает руку помощи гражданам, живущим в демократических Польше и Прибалтике?!
Пугали КГБ и прочими ужасами, заставляли некие бумаги подписывать на границе - без толку. Ездили и все еще ездят в диктатуру за условной бульбой. Поляков обложили пошлинами, въездными сборами, лимитами на ввозимые товары - без толку. Все равно ездили и едут. Непорядок.
А тем временем на фоне невероятного увеличения оборонных расходов аж до 4% ВВП - безопасности ради - польское население нищает. Более того, статистика говорит, что воровать в продуктовых магазинах стали чаще на 30%.
Поляки о ценах
В прогнозах МВФ по инфляции на 2023 год Польша заняла последнее место среди всех европейских стран. Ожидается, что уровень инфляции достигнет 14,3%. Рядом с ней расположились государства с голодающим населением, такие как Малави или Йемен. Так что логику в решении закрыть погранпереходы искать не надо. Безопасности ради. Впрочем, за эту демократию в том числе и полякам стоит благодарить бчб-приживалок.
Вот уж пригрели, как говорится, на груди. Он блокировал трассы, требовал санкций, обивал пороги разных польских кабинетов - закройте, мол, границу назло режиму и для тех белорусов, которые, наевшись бесконечных обещаний, пакуют чемоданы из евродемократии обратно в Беларусь.
Павел Латушко, оппозиционер, бежавший из Беларуси:
Если пойдет полное закрытие границ, я понимаю последствия для белорусов в связи с ограничениями по выезду из Беларуси в Европейский союз, но говорим о краткосрочных, жестких, принципиальных санкциях и действиях.
Весьма демократично и свободно, мешая сыну из условного Белостока видеть мать, живущую в Гродно. Что же Пал Палыч не лег поперек границы, когда его вывозили в дипавто, ну или иных дорожных террористов, выезжающих на прикормку, например в Литву.
Без этого грозного европейского карлика не обходится ни один мало-мальский евросабантуй. Литовские меры вообще напоминают схему, как ухитриться и наступить себе самому сапогом на горло. Кстати, вполне удачно. Значимость, знаете ли, надо повышать. Вслед за Польшей Литва закрыла погранпереход "Стасилай" длягрузовых поездов. Угадайте причину? Ради национальной безопасности. А следом водностороннем порядке объявила опрекращении взаимодействия сбелорусскими таможенными и пограничными службами попропуску транспорта черезграницу.
Александр Носович, главный редактор RuBaltic.ru:
Действия Литвы, безусловно, являются продолжением ее и антибелорусской, и антироссийской политики. Риск закрытия Литвой всех границ и всякого межграничного сообщения с Россией и Беларусью есть, и он действительно велик. Но для того, чтобы решиться на это действие, Литве необходимо согласование с внешними управляющими центрами. Литва - это не независимая, не суверенная страна. Соответственно, если Запад и в первую очередь США решат повысить уровень напряжения в Восточной Европе, вынести эскалацию за пределы Украины, распространить ее на Балтийский регион, на северо-запад, то со стороны Литвы, равно как и Польши можно ожидать любых провокаций.
В том, что Литва и Польша провоцируют, причем, нарушая права не только тысяч белорусских граждан, но и соотечественников, сомнений нет. Ответ последует, сначала мягкий. Если не поймут… Об этом в интервью зарубежным и белорусским журналистам заявил Президент Александр Лукашенко.
"Вы видите, как ведет себя Польша, Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют. Переносят ответственность на Беларусь, на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. И вот постепенно они эти провокации устраивают. Просто провоцируют нас. Ну, до поры до времени. Сейчас мы думаем о том, как на это ответить. Приняты решения. Ответим мягко сначала. Не поймут - усилим. У нас достаточно для этого рычагов", - высказался Президент Беларуси.
И ответ последовал. Отныне польские грузовики смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее только через белорусско-польский участок границы. Въехать в Беларусь или выехать обратно в Польшу, например, через Литву будет нельзя. Так что думайте - меры мягкие, ведь в первую очередь страдают обычные люди. У нас это понимают. А в Польше?
Пять столетий (где-то около того) вся мировая история и экономика творилась в Европе. А в веке двадцать первом выяснилось: абсолютно ничего не зависит от той Европы. Погоду делают в США. Нет у нее даже право голоса, но есть право подчиняться пусть и пощипанному, но американскому стервятнику.
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