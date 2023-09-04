Зачем Польша внушает своему обществу, что Беларусь планирует нападение - в новом выпуске "По форме"

Польша выдвинула требования, чтобы группа "Вагнер" немедленно покинула территорию Беларуси. Свое высказывание руководство страны никак не аргументирует. Скорее всего причина кроется как в видимой угрозе безопасности западной соседке, так и в формировании панических настроений в собственном обществе, с целью представить Беларусь в роли агрессора. Зачем? Может для того, чтобы спрятать истинного "злодея"? О милитаризации Польши и ответе белорусской армии на ее действия в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

Интересная тенденция в последние месяцы сложилась в польских СМИ. Заголовки газет, темы выпусков новостей сопровождаются материалами о соседке-агрессоре. Информация подается под соусом, что Беларусь активно милитаризируется и жаждет лишь одного - захватить территории Польши.

Согласитесь, для нас такие заявления - абсурд. Но в Польше, как и в Украине создан информационный вакуум, где новости проходят тройную фильтрацию перед тем, как накормить ими общество. Давайте разберемся, какие главные блюда в "меню" польских СМИ, и кто на самом деле истинный агрессор.

Польша уже из каждого утюга прокричала о том, что увеличивает численность войск с 160 тысяч до 300 тысяч человек. И здесь стоит остановиться на двух моментах. Увеличить армию быстро невозможно. Для этого могут потребоваться годы и даже десятилетия. Вооруженные силы - это весьма дорогое удовольствие для любого государства. Но говорить об этом, будто происходит это здесь и сейчас, обязательно нужно. Отличный способ убедить свой народ в мощи страны, а недружественных соседей припугнуть. А сейчас вопрос на ответ: "Так, кто же агрессор?" Численность Вооруженных сил Беларуси остается на прежней цифре. Но это не значит, что мы сидим на месте и ничего не делаем. Нет. Народное ополчение плюс войска территориальной обороны - и вот уже белорусская армия увеличивается почти в три раза и автоматически становится больше польской.





Второй момент. Создание новых воинских частей. Войско Польское решило увеличить количество дивизий с трех до семи. Часть из них уже стоит под нашими заборами и бряцает автоматами. Но пока все, чем они занимаются, - убивают беженцев и выбрасывают их тела на территорию нашей страны.

Белорусский ответ: мы не создаем новые воинские части, но опять-таки не закрываем глаза на их действия. По указанию Главнокомандующего создается группировка войск на южном направлении. Но это адекватная реакция, если в нескольких метрах от твоей границы идет война, а звуки снарядов доносятся и до белорусов.

Новое вооружение. Об этом уже сказано немало. Закуплены сотни танков "Абрамс" (к слову, базироваться они будут на востоке, то есть на границе с нашей страной), корейские истребители, танки, боевые машины, РСЗО. Часть вооружения продаст Великобритания и Германия. И все оно - наступательного характера. Беларусь также закупает вооружение, но в большей степени оно оборонительного характера: системы ПВО, ракетные тактические комплексы. Мы не собираемся ждать Судного дня. Мы уже способны устроить его сами.

К слову, о нем. Польша неоднократно намекала США о готовности разместить на своей территории ядерные бомбы. Но в этом вопросе Беларусь сработала на опережение - ядерное оружие уже на нашей территории. И как сказал Главнокомандующий, "если только один снаряд упадет на белорусскую землю - ответ будет мгновенный".

Хочется верить, что польское общество думающее и подвергает анализу слова своего руководства. Хотя, зачем анализ… Достаточно вспомнить, что можно выйти из дома, сесть в машину и через два часа гулять по восхитительному Бресту или любоваться просторами Синеокой из окна автомобиля. Потому что двери нашей страны открыты как для жителей Польши, так и Прибалтики. Но их руководство запугивает народ возможностью вербовки, искусственно создает очереди на границе. Сегодня польское государство делает все, чтобы обычные жители не видели, что ситуация в Беларуси контролируемая, насколько развивается наша страна и какая миролюбивая атмосфера царит в ней.