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Зачем США нарушили ядерное равновесие в мире и сгущают тучи над Украиной - расскажем в проекте "Это другое"
США и их соратники пугают весь мир, что в один момент Россия может нажать красную копку и начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят? Ведь в 1945 году американцы долго не думали и сбросили бомбы с ядерными зарядами на японские города.
Зачем Штаты нарушили ядерное равновесие в мире и зачем сгущают тучи над Украиной сейчас? Какую игру затеяли? Ксения Лебедева разберет 19 апреля в авторском проекте "Это другое".
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