Зачем США нарушили ядерное равновесие в мире и сгущают тучи над Украиной - расскажем в проекте "Это другое"

США и их соратники пугают весь мир, что в один момент Россия может нажать красную копку и начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят? Ведь в 1945 году американцы долго не думали и сбросили бомбы с ядерными зарядами на японские города.



Зачем Штаты нарушили ядерное равновесие в мире и зачем сгущают тучи над Украиной сейчас? Какую игру затеяли? Ксения Лебедева разберет 19 апреля в авторском проекте "Это другое".