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Зачем Украина 10 лет обстреливает мирных людей - в проекте "Это другое"
Украинский аэроразведчик утверждает, что Незалежная ведет только ответный огонь - так называемый контрбатарейный, подавляет противника.
Но как он объяснит прилеты кассет, разбросанные "лепестки" (противопехотные мины) в обычных гражданских районах, где гибнут люди, никак не связанные с военным делом, - чаще всего случайные прохожие? Это можно объяснить лишь тем, что Донецк целенаправленно запугивают, убивая ни в чем не повинных людей. Корреспондент АТН поговорила с жителями Донецка и вот что они рассказали:…..
Подробности смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое" - из Донецка и про Донецк.
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