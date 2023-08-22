ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Зачем Украина 10 лет обстреливает мирных людей - в проекте "Это другое"

Украинский аэроразведчик утверждает, что Незалежная ведет только ответный огонь - так называемый контрбатарейный, подавляет противника.

Но как он объяснит прилеты кассет, разбросанные "лепестки" (противопехотные мины) в обычных гражданских районах, где гибнут люди, никак не связанные с военным делом, - чаще всего случайные прохожие? Это можно объяснить лишь тем, что Донецк целенаправленно запугивают, убивая ни в чем не повинных людей. Корреспондент АТН поговорила с жителями Донецка и вот что они рассказали:…..

Подробности смотрите сегодня сразу после "Панорамы" в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое" - из Донецка и про Донецк.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все