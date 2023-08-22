Зачем Украина 10 лет обстреливает мирных людей - в проекте "Это другое"

Но как он объяснит прилеты кассет, разбросанные "лепестки" (противопехотные мины) в обычных гражданских районах, где гибнут люди, никак не связанные с военным делом, - чаще всего случайные прохожие? Это можно объяснить лишь тем, что Донецк целенаправленно запугивают, убивая ни в чем не повинных людей. Корреспондент АТН поговорила с жителями Донецка и вот что они рассказали:…..