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Зачем в Минске приподняли зоны посадки и высадки пассажиров трамваев?
Обеспечить безопасность дорожного движения. В столице на пересечении переулка Козлова и улице Долгобродской приподняли зоны посадки и высадки пассажиров трамваев. Длина искусственной неровности 27 метров, ширина - 3,5. Максимальная высота на заезде 10 см. Цель пилотного проекта - снизить количество ДТП на пешеходных переходах.
Перед остановочным пунктом размещен информационный щит с надписью "Внимание! Пропустите пешеходов". Скорость движения транспортных средств на данном участке ограничена до 40 км в час.К слову, за 8 месяцев 2022 года на территории столицы произошло 151 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, из которых 6 погибли, 147 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из них 33 дорожно-транспортных происшествия по вине самих же пешеходов.
Если пилотный проект оправдает себя, такие искусственные неровности появятся в столице возле всех остановочных пунктов трамваев.
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