Зачем в Минске приподняли зоны посадки и высадки пассажиров трамваев?

Перед остановочным пунктом размещен информационный щит с надписью "Внимание! Пропустите пешеходов". Скорость движения транспортных средств на данном участке ограничена до 40 км в час.К слову, за 8 месяцев 2022 года на территории столицы произошло 151 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, из которых 6 погибли, 147 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Из них 33 дорожно-транспортных происшествия по вине самих же пешеходов.

Виктория Супрун, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома