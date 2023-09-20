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Зачем выключать фары? Как избежать ДТП с участием диких животных
С начала 2023 года в Гомельской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы, сообщает sb.by. Последствия таких встреч тяжелы и для животных. Они, как правило, гибнут.
В июле в вечернее время в Калинковичском районе 61-летний мотоциклист врезался в лося, который внезапно выбежал на дорогу. Байкер от полученных травм скончался.
Самое недавнее происшествие в области произошло 19 сентября в Жлобинском районе. Легковушка столкнулась с лосем при обгоне другой машины. Водитель в реанимации.
Госавтоинспекторы обращают внимание на ряд аспектов, связанных с выходом животных на трассы. Как правило, раннее утро и поздний вечер - время излюбленного их появления. Чаще всего лесные обитатели мигрируют в поисках пищи. Если вдруг на пути встретилось дикое животное, нужно попытаться его объехать. Самое верное решение - остановиться на обочине и подождать, пока зверь сам уйдет в лес. Если это темное время, то необходимо выключить фары, оставив только габариты, и, включив аварийную световую сигнализацию, не ослеплять животное, не сигналить, что может вызвать его непредсказуемую реакцию. Адаптировавшись к темноте, животное уйдет.
Выбор безопасной скорости, внимательность и осторожность при проезде опасных отрезков, особенно в пределах действия предупреждающего знака "Дикие животные", позволят избежать ДТП, считают стражи дорог.
Фото: pexels.com
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