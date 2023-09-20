Зачем выключать фары? Как избежать ДТП с участием диких животных

С начала 2023 года в Гомельской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы, сообщает sb.by . Последствия таких встреч тяжелы и для животных. Они, как правило, гибнут.

Госавтоинспекторы обращают внимание на ряд аспектов, связанных с выходом животных на трассы. Как правило, раннее утро и поздний вечер - время излюбленного их появления. Чаще всего лесные обитатели мигрируют в поисках пищи. Если вдруг на пути встретилось дикое животное, нужно попытаться его объехать. Самое верное решение - остановиться на обочине и подождать, пока зверь сам уйдет в лес. Если это темное время, то необходимо выключить фары, оставив только габариты, и, включив аварийную световую сигнализацию, не ослеплять животное, не сигналить, что может вызвать его непредсказуемую реакцию. Адаптировавшись к темноте, животное уйдет.