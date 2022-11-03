Сколько можно заработать на заготовке мухоморов и законно ли это?

На Полесье в последнее время активно собирают несъедобные грибы и даже имеют с этого неплохой заработок, пишетsb.by.

Некоторые ипэшники даже решили пустить мухоморы в дело, сыграв на популярном нынче микродозинге - употреблении сушеных грибов в небольшом количестве. Позиционируют их как стимуляторы иммунитета и панацею от всех болезней, лишь бы люди купили. И от папиллом, и от мужской немочи, и тоник, и для ЖКТ... Идея возникла из понятия микродозинга психоактивных веществ (это противозаконно!). Однако мухоморыв отличие от наркотиков,на первый взгляд, абсолютно легальны и всем доступны.

Но пообщаться с заготовителямисложно, они просто бросают трубку. И неспроста. Некоторыми подробностями поделился один из заготовителей мухоморов в Лельчицком районе. Он принимает грибы у местных жителей, а затем передает их своему заказчику, который и занимается дальнейшей переработкой сырья.

"Насколько знаю, дальше грибы везут на небольшое частное производство, где их сушат, дробят и продают как добавку к пище, - объяснил собеседник. - Меня уверили, что эта деятельность законная".

"Сдают разные объемы:от килограмма до полуцентнера, - отметил заготовитель. - Дело выглядит нехитрым и прибыльным: собирай съедобные грибы на ужин, а заодно и мухоморы прихватывай".