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"Зачетный разговор": Григорий Азаренок ответил на вопросы будущих работников системы ЖКХ

Живой диалог на равных в Минском колледже коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.

В рамках проекта "Зачетный разговор" политический обозреватель Григорий Азаренок ответил на вопросы будущих работников системы ЖКХ.


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Наша молодежь - она умная, она пытливая, она замечательная, и просто надо не приехать умным дядькам и зачитать им доклад для галочки, а поговорить с ними, узнать, чем они дышат, о чем они думают. Ответить для них на какие-то вопросы, на какие-то вопросы ответить для себя потому, что это наша молодежь. Как говорил Сталин, других писателей у нас для вас нет, другой молодежи у нас нет, надо работать с этой, и это будет наша прекрасная молодежь, которая подхватит красно-зеленое знамя Республики Беларусь.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ

Личное общение с известными журналистами, политиками и общественными деятелями вызывает интерес у белорусской молодежи. Возможность задать вопрос и получить компетентный ответ позволит ребятам минимизировать вероятность серьезных ошибок и состояться в выбранной профессии. "Зачетные разговоры" планируется сделать ежегодной практикой.

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