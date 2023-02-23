3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Зачетный разговор": Григорий Азаренок ответил на вопросы будущих работников системы ЖКХ
Живой диалог на равных в Минском колледже коммунального хозяйства и транспортного обслуживания.
В рамках проекта "Зачетный разговор" политический обозреватель Григорий Азаренок ответил на вопросы будущих работников системы ЖКХ.
Наша молодежь - она умная, она пытливая, она замечательная, и просто надо не приехать умным дядькам и зачитать им доклад для галочки, а поговорить с ними, узнать, чем они дышат, о чем они думают. Ответить для них на какие-то вопросы, на какие-то вопросы ответить для себя потому, что это наша молодежь. Как говорил Сталин, других писателей у нас для вас нет, другой молодежи у нас нет, надо работать с этой, и это будет наша прекрасная молодежь, которая подхватит красно-зеленое знамя Республики Беларусь.
Личное общение с известными журналистами, политиками и общественными деятелями вызывает интерес у белорусской молодежи. Возможность задать вопрос и получить компетентный ответ позволит ребятам минимизировать вероятность серьезных ошибок и состояться в выбранной профессии. "Зачетные разговоры" планируется сделать ежегодной практикой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП