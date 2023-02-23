"Зачетный разговор": Григорий Азаренок ответил на вопросы будущих работников системы ЖКХ

Наша молодежь - она умная, она пытливая, она замечательная, и просто надо не приехать умным дядькам и зачитать им доклад для галочки, а поговорить с ними, узнать, чем они дышат, о чем они думают. Ответить для них на какие-то вопросы, на какие-то вопросы ответить для себя потому, что это наша молодежь. Как говорил Сталин, других писателей у нас для вас нет, другой молодежи у нас нет, надо работать с этой, и это будет наша прекрасная молодежь, которая подхватит красно-зеленое знамя Республики Беларусь.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ