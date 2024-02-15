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"Зачетный разговор" прошел в БНТУ. Что интересовало студентов?
Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" продолжает курсировать по вузам страны. Там обсуждается множество вопросов: от особенностей электоральной кампании до глобальных политических вопросов.
Сегодня такой диалог состоялся в БНТУ. К разговору подключились более 100 студентов первого курса - это будущие инженеры и программисты. 25 февраля им предстоит впервые принять участие в голосовании. А для того чтобы выбор молодых людей был более осознанным, о нюансах предстоящего единого дня голосования им рассказал политолог Егор Макаревич.
Студентов интересовала военно-политической обстановка, национальная безопасность, гражданско-патриотическое воспитание и поддержка молодежи.
Мне очень важно дальнейшее будущее моей страны, в какую сторону будет развиваться энергетика, особенно моя специальность, поэтому я считаю, что каждый человек должен сам решать, строить свое будущее. Каждый голос важен, ведь это кирпичики, из которых выстраивается наше будущее.
Приятно, что ребята сегодня интересуются избирательной кампанией, не только интересуются, но и принимают активное участие. Мы видим, что большое количество кандидатов есть как на местных выборах, так и на уровне парламента, которые являются молодыми представителями нашего белорусского общества. Это говорит о том, что молодежь сегодня готова не только прийти на избирательный участок, не только выбрать своего представителя в законодательных органах и представительных органах нашей страны, но и сама представлять интересы той или иной общественной группы, своего университета или своего предприятия.
Всего в БНТУ прошло 13 "зачетных разговоров". Они объединили порядка 3 тыс. молодых людей. Сейчас в вузе продолжатся встречи с кандидатами в депутаты.
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