"Зачетный разговор" прошел в БНТУ - со студентами встретилась специальный корреспондент АТН Ксения Лебедева

Единый день голосования все ближе. И всех граждан Беларуси, в том числе и молодое поколение, волнуют вопросы будущего. По какому пути должна развиваться наша страна? Какова роль СМИ в электоральной кампании и как молодежи не допустить ошибок и сделать правильный выбор? Об этом говорили во время "Зачетного разговора" в БНТУ.

Со студентами встретилась специальный корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева. К разговору подключились около сотни человек: это молодые люди, которые 25 февраля впервые примут участие в голосовании.

Диалог получился живой и откровенный. Учащиеся активно задавали вопросы о предстоящем едином дне голосования. Гражданская позиция многих еще формируется, и важно, чтобы все происходящие процессы ребята воспринимали объективно. Всего в БНТУ в период электоральной кампании состоится 13 таких диалоговых площадок. За это время к "Зачетным разговорам" подключатся около 3 тыс. молодых людей.

