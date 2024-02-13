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"Зачетный разговор" прошел в БНТУ - со студентами встретилась специальный корреспондент АТН Ксения Лебедева
Единый день голосования все ближе. И всех граждан Беларуси, в том числе и молодое поколение, волнуют вопросы будущего. По какому пути должна развиваться наша страна? Какова роль СМИ в электоральной кампании и как молодежи не допустить ошибок и сделать правильный выбор? Об этом говорили во время "Зачетного разговора" в БНТУ.
Со студентами встретилась специальный корреспондент Агентства теленовостей Ксения Лебедева. К разговору подключились около сотни человек: это молодые люди, которые 25 февраля впервые примут участие в голосовании.
Диалог получился живой и откровенный. Учащиеся активно задавали вопросы о предстоящем едином дне голосования. Гражданская позиция многих еще формируется, и важно, чтобы все происходящие процессы ребята воспринимали объективно. Всего в БНТУ в период электоральной кампании состоится 13 таких диалоговых площадок. За это время к "Зачетным разговорам" подключатся около 3 тыс. молодых людей.
Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" в ближайшее время пройдет во всех вузах Беларуси. Его главная цель не только проинформировать, но и получить обратную связь от молодежи. В роли спикеров выступят историки, журналисты, политологи и общественные деятели.
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