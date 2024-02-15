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"Зачетный разговор" прошел в двух университетах Минска
До единого дня голосования остается 10 дней. Это время для избирателей, чтобы познакомиться с предвыборными программами кандидатов и узнать все тонкости процесса единого дня голосования.
Когда выбор будешь делать впервые - возникает много вопросов. Сегодня студенты столичных вузов озвучили их приглашенным спикерам во время информационно-просветительской акции "Зачетный разговор".
Почему слово молодежи так важно в общественно-политической жизни страны? Как в условиях внешней турбулентности воспринимать политические процессы и как научиться отделять правду от фейков? Об этом студенты БГУ говорили с председателем Белорусского союза журналистов Андреем Кривошеевым. Молодые люди проявили неподдельный интерес к работе политических партий. Эта тема звучала и на площадке БНТУ.
По оценкам спикеров, на протяжении долгого времени представители партий вели себя неактивно, инициируя диалог с избирателем только в период электоральной кампании. Немаловажно, насколько выбранный курс политическими партиями близок молодежи.
Мне очень важно дальнейшее будущее моей страны, в какую сторону будет развиваться энергетика, особенно моя специальность, поэтому я считаю, что каждый человек должен сам решать, строить свое будущее. Каждый голос важен, ведь это кирпичики, из которых выстраивается наше будущее.
Меня интересовал вопрос, как будет проходить процесс выборов, стоит ли участвовать молодежи. Мы подняли этот вопрос, интересно было порассуждать на эту тему. Я задала вопрос, где конкретно можно посмотреть, что будут выполнять кандидаты, если их выберут.
Приятно, что ребята сегодня интересуются избирательной кампанией, не только интересуются, но и принимают активное участие. Мы видим, что большое количество кандидатов есть как на местных выборах, так и на уровне парламента, которые являются молодыми представителями нашего белорусского общества. Это говорит о том, что молодежь сегодня готова не только прийти на избирательный участок, не только выбрать своего представителя в законодательных органах и представительных органах нашей страны, но и сама представлять интересы той или иной общественной группы, своего университета или своего предприятия.
Информационно-просветительский проект "Зачетный разговор" пройдет во всех вузах страны. Главная цель - не только проинформировать, но и получить обратную связь от молодежи. В роли спикеров - историки, журналисты, политологи и общественные деятели.
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