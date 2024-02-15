"Зачетный разговор" прошел в двух университетах Минска

Приятно, что ребята сегодня интересуются избирательной кампанией, не только интересуются, но и принимают активное участие. Мы видим, что большое количество кандидатов есть как на местных выборах, так и на уровне парламента, которые являются молодыми представителями нашего белорусского общества. Это говорит о том, что молодежь сегодня готова не только прийти на избирательный участок, не только выбрать своего представителя в законодательных органах и представительных органах нашей страны, но и сама представлять интересы той или иной общественной группы, своего университета или своего предприятия.

Егор Макаревич, политолог