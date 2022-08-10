Зачисление завершается - какие специальности в ссузах Беларуси самые востребованные?

Сегодня завершается зачисление поступающих на бюджет в белорусские колледжи после 9 класса. Вот предварительные итоги Минобразования. Так, цифры приема выполнены почти в 100-процентном объеме. Самые востребованные специальности у абитуриентов - дизайн, электроника механических транспортных средств, техническая эксплуатация автомобилей, специальности железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта. Также среди популярных и медицинские профессии. В этом году высокие баллы у абитуриентов, поступающих и в педагогические колледжи. Сейчас продолжается прием документов на базе 9 классов на платной основе. Что касается выпускников 11 классов, набор за счет бюджета продлится до 12 августа, а на платной основе - до 17-го.