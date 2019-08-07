Зачисленные до 10 августа призывники имеют право на отсрочку

Отсрочку от призыва в армию получат молодые люди, зачисленные в вузы и магистратуры до 10 августа - об этом сегодня заявили в Минобороны. Таким правом смогут воспользоваться студенты, уже получившие первое образование. Для того чтобы получить отсрочку, нужно подать необходимые документы в призывную комиссию. Напомним, в связи с тем, что закон вступает в силу после вступительной кампании, но до 1 сентября, возник вопрос: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году во время действия старого закона? И вот сегодня, исходя из максимального учета интересов всех сторон, госорганы выработали единое мнение.



Андрей Мурашов, консультант отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Беларуси: "В настоящее время у многих призывных комиссий возникают сомнения, на основании предоставленных документов имеет гражданин право на отсрочку или нет. В данном случае Минобороны вместе со всеми заинтересованными органами выработало единое мнение, что граждане, которые зачислены или поступили в учреждения образования до 10 августа этого года, имеют право на отсрочку для продолжения образования по действующему закону, и призывные комиссии при принятии таких решений должны максимально учитывать интересы и права граждан в данном вопросе".



Напомним, основные нововведения закона о воинской обязанности и воинской службе вступят в силу с 10 августа.



