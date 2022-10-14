3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Задача государства - обеспечить и лекарственную безопасность страны, заявила Кочанова
Задача государства - обеспечить и лекарственную безопасность страны. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно-консультативного совета, посвященном развитию фармацевтической отрасли. Промышленное производство лекарственных препаратов в Беларуси осуществляют 40 предприятий, а в сфере заняты 11 тысяч человек. Ежегодно растут объемы производства, открываются линии новых видов лекарственных препаратов. На работу фармотрасли повлияла пандемия и санкционное давление. Тем не менее эта сфера развивается успешно. Более 50 % препаратов на рынке отечественного производства. Качество не уступает зарубежным лекарствам.
Что касается ценовой политики, вы видите, что сегодня государство вникает самым серьезным образом в эти вопросы. По ценам мы сейчас разбираемся. Как раз мы видим, что фармпромышленность не допустила такого роста цен. 90 % лекарственных средств в наших стационарах - это белорусского производства, вот этот ценовой фактор. Наши недорогие препараты, но они качественные. То, что они сегодня используются для лечения разных заболеваний, в том числе онкологических, где очень дорогостоящие препараты, вообще это свидетельство того, что наши белорусские препараты достаточно высокого качества.
Во время заседания участники также поднимали вопросы условий труда на фармпредприятиях, говорили о закупке сырья и разработке отечественных лекарственных препаратов против коронавируса.
Фото:БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов