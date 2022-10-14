Задача государства - обеспечить и лекарственную безопасность страны, заявила Кочанова

Что касается ценовой политики, вы видите, что сегодня государство вникает самым серьезным образом в эти вопросы. По ценам мы сейчас разбираемся. Как раз мы видим, что фармпромышленность не допустила такого роста цен. 90 % лекарственных средств в наших стационарах - это белорусского производства, вот этот ценовой фактор. Наши недорогие препараты, но они качественные. То, что они сегодня используются для лечения разных заболеваний, в том числе онкологических, где очень дорогостоящие препараты, вообще это свидетельство того, что наши белорусские препараты достаточно высокого качества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси