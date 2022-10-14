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Задача государства - обеспечить и лекарственную безопасность страны, заявила Кочанова

Задача государства - обеспечить и лекарственную безопасность страны. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно-консультативного совета, посвященном развитию фармацевтической отрасли. Промышленное производство лекарственных препаратов в Беларуси осуществляют 40 предприятий, а в сфере заняты 11 тысяч человек. Ежегодно растут объемы производства, открываются линии новых видов лекарственных препаратов. На работу фармотрасли повлияла пандемия и санкционное давление. Тем не менее эта сфера развивается успешно. Более 50 % препаратов на рынке отечественного производства. Качество не уступает зарубежным лекарствам.

Что касается ценовой политики, вы видите, что сегодня государство вникает самым серьезным образом в эти вопросы. По ценам мы сейчас разбираемся. Как раз мы видим, что фармпромышленность не допустила такого роста цен. 90 % лекарственных средств в наших стационарах - это белорусского производства, вот этот ценовой фактор. Наши недорогие препараты, но они качественные. То, что они сегодня используются для лечения разных заболеваний, в том числе онкологических, где очень дорогостоящие препараты, вообще это свидетельство того, что наши белорусские препараты достаточно высокого качества.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Во время заседания участники также поднимали вопросы условий труда на фармпредприятиях, говорили о закупке сырья и разработке отечественных лекарственных препаратов против коронавируса.

Фото:БелТА

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