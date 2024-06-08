Культуры всех стран объединились в Гродно и утвердили мир вопреки. Голоса 34 народностей звучали два дня на Фестивале национальных культур. Сегодня раскрывали свои культурные коды на подворьях. Украинское рядом с русским, азербайджанское - в одном крыле с армянским. Мир, каким он должен быть, пример для западных чиновников. Культурный обозреватель Лидия Заблоцкая зашла в гости к нашим людям.

Во внутреннем дворике Дворца текстильщиков и начался Фестиваль национальных культур. То был год 96-й. Независимой Беларуси - всего два года, общество штормит. Но уже тогда гродненцы задумались - пора объединяться. И стали плести свое межнациональное полотно. С 11 стран выросло до 33! Сегодня здесь - наши поляки.

Проживая в Беларуси, они ежедневно сохраняют свой национальный польский код.

А польские пограничники тем временем день не впускали этнических белорусов (группу "Орляне" из Белостока) на малую родину, чтобы те просто выступили на фестивале. Пограничники "замариновали", а те и не выдержали - развернулись. Такая политика Варшавы в последнее время норма. Сами польские правозащитники признают, что Польша ведет политику бесчеловечности на границе. О поступках той стороны не промолчал сегодня и польский диссидент Томаш Шмидт.

Мы же к чистокровным полякам, литовцам, украинцам, которые однажды стали частью белорусского народа - с душой и уважением. Для трансляции их мнений и идентичности нет закрытых дверей.

Люди хотят говорить. А в Гродно - в 14-й раз и снова успешно - создали для диалога культур все условия.

Но во время праздника здесь в принципе стараются говорить о грустном пореже! Первые потоки гостей направились в полдень в "белорусские хатки". Кстати, там и дегустации "с пылу, с жару". А вы пробовали губертики?

Культурные коды здесь легко "раскусывать" и "смаковать". Даже чаем, когда жара.

Узнать страну здесь можно и по пылкости движений. Вот этот парень, кстати, один из негласных хедлайнеров фестиваля.

Гродно как одна большая деревня! Исключительно в хороших смыслах. Реки доброжелательных улыбок перетекали от одного подворья в другое.