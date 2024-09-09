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Задачи белорусских законодателей раскрыл Игорь Сергеенко в проекте "Разговор у Президента"

Депутаты нижней палаты белорусского парламента соберутся на сессию в День народного единства - 17 сентября. Укрепление суверенитета и независимости - безусловные ориентиры в их работе парламентариев. А еще - повышение качества жизни людей. О задачах законодателей 9 сентября подробно рассказалпредседатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко проекте "Разговор у Президента" на "Беларусь 1".

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