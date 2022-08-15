Задачи от Президента: разобраться с долгостроями, увеличить локализацию на Мотовелозаводе и ускорить реконструкцию Минского технопарка

Разобраться с долгостроями от крупных объектов до незавершенных жилых домов.

О внешнем облике Минска и о том, насколько быстро должно идти строительство в столице, шла речь сегодня на площадке будущего Минского технопарка. Это бывший завод “Мотовело” на Партизанском проспекте - минчане хорошо его знают.

Объект вроде бы работает - не только сдает помещения под офисы. Там расположены сборочные цеха велосипедов и мотоциклов “Минск”, но вообще площадку ждет другое будущее. Которое, к сожалению, все никак не наступит.

Что со сроками? На место приехал Президент. Оценка работе чиновников с минусом. Среди поручений - сроки строительства сократить. И речь не только о технопарке.

Что касается работы с брендом Мотовелозавода, им займется новый молодой директор. Катерина Круталевич продолжит.

Президент посетил площадку Мотовелозавода

"Аист", "Орленок", "Ласточка" - все вылетели отсюда. В истории Минского мотоциклетно-велосипедного завода, начиная с 1945 года основания, было много периодов. И время взлета, когда здесь фактически собрали первые белорусские велосипед и мотоцикл. И жесткого кризиса 90-ых. И неудачного опыта работы с инвесторами в 2000-ых, который привел к тому, что завод "Мотовело" разделился на компанию "Мотовелозавод", производителя новых моделей тех самых велосипедов и мотоциклов (им отдали небольшую часть всех площадей на Партизанском проспекте), и на бывший завод "Мотовело", судьба которого стать новым Минским технопарком. 27 гектаров должны привести в порядок и перестроить под целый ряд производств. Темпами Президент недоволен.

Работы по расчистке площадки на "Мотовело" должны быть ускорены

Проект на снос, экспертиза. Проект новых строений. У компаний, которые уже хотят здесь разместиться, спрашивали о нюансах. Все это занимает время – доложили Александру Лукашенко. Ответ: понятно, но надо делать быстрее, вопрос в задействованных ресурсах и организации. Логично: площадка в центре города продолжает простаивать. И да, сегодня компании хотят тут быть, а завтра планы могут поменяться.

Компания "Мотовелозавод" продает 150 000 велосипедов в год

Президенту показали обновленный модельный ряд и мотоциклов, и велосипедов. Последних компании, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно продавать 200 тысяч в год. 150 уже получается. Белорусы покупают. Можно поспорить, но в соотношении цена-качество в линейке есть что выбрать.





Поручение Президента: сократить сроки работ на "Мотовело"

Можно ли назвать будущий Минский технопарк долгостроем? Вроде и процесс идет, и сроки не сорваны. Но поручение Президента - сократить их практически на два года. На совещании здесь же Александр Лукашенко вообще перечислит список минских объектов, которые стопроцентно подходят под определение "долгострой".

А. Лукашенко: Долгострои Минска - памятники бесхозяйственности

"О чем говорят эти примеры? О том, что в столице бардака больше, чем где-либо,- считает глава государства. - Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. И вы как никто должны понимать, что это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится".

"Есть председатель горисполкома, уполномоченные по городу и аж целый помощник, - сказал белорусский лидер. - Пора принимать кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья".





Старые площадки МПОВТ в центре города должны быть реконструированы в срок

Это сейчас у них адрес - Притыцкого. А раньше, не многие минчане это знают, Минское производственное объединение вычислительной техники располагалось в самом центре. На Якуба Колоса. Это известный всем своими торговыми точками квадрат, недалеко от Комаровского рынка. Вот там точно не должно быть "некрашеных фасадов" или "пустующих зданий", пусть даже и сложилось так, что производство стало местом торговли.

В центре Минска появится экорынок

До 1 октября будет доработана концепция и утвержден план мероприятий, в соответствии с которым к 1925 году эта территория будет полностью приведена в надлежащее состояние. В этом здании фактически уже работы завершены, оно на 95 % заполнено арендаторами. Но еще ведутся строительные работы. Планируется, что к концу года они будут завершены. В этом комплексе зданий планируется, что будет функционировать экологический рынок. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома

Остальные долгострои минчане знают. Незаконченный дом на Неманской. То, о чем постоянно говорит Президент. Не может строительство вести человек со стулом и столом, нанимающий всех на субподряд. Причина задержки на площадке бывшего автовокзала на Филимонова (газпромовский долгострой) - сложный грунт. Может не выдержать запланированный многофункциональный центр. Таких глобальных недостроек в Минске около десяти. По каждой сегодня сроки сжались до минимума.

Это сигнал и властям, и бизнесу: если неэффективно используешь свое имущество, которое находится в центре города (иногда фасады выходят на крупнейшие улицы), то с таким имуществом могут быть приняты иногда даже непопулярные решения. Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу

Это внешний вид Минска, и он должен быть привлекательным. Открылся российский рынок - вообще не время тянуть. Это опять про производство и опять про свое. Которое нужно делать и продавать. " ПроБиоТех", " Промтехинновации", МАЗ-МАН, "Арлекс, " Стартекс" - это компании, которые уже заняли место в будущем технопарке на бывшем "Мотовело". И список далеко не полный.

Как это будет выглядеть в натуре? Вот эта часть зданий из 40-х канет в лету. Фасад будет весь из офисов, кофеен, кафе - такой привлекательный город в городе вдоль проспекта. А дальше 27 гектаров вглубь - для производственников. Кажется, зачем им площади в центре Минска? Это очень выгодно - резиденты технопарка не платят за дорогую землю, не платят за дорогие стены. Они "заходят" на небольшой аренде - и это только один из плюсов.

Указ 357: Резиденты технопарка могут рассчитывать на покупку оборудования за счет площадки

В 357-м указе об инновационной деятельности, если компания - производственник в технопарке - они могут легко рассчитывать даже на покупку оборудования, нужного им самим, технопарком. В качестве поддержки. Тем более, удачный опыт уже есть. Минский городской технопарк не в таком центре, как площадка "Мотовело". И, тем не менее, 43 резидента, которые выдают объемы производства на 100 миллионов рублей, чувствуют себя более чем комфортно.

В. Давидович: Мы приглашаем компании уже на площадку "Мотовело"

Приглашаю любые производственные компании, которые чувствуют в себе силы стать резидентом технопарка, то есть занимаются разработкой или выпуском высокотехнологической продукции, обращаться к нам. Мы обязательно с вами отработаем, подберем вам место и поможем разместиться уже в ближайшее время. 1923 год, я думаю, что это будет достаточно комфортно для того, чтобы поменять место прописки и дальше уже пользоваться всеми льготами, которые предусмотрены распоряжением Президента Республики Беларусь на данной территории. Владимир Давидович, директор Минского технопарка

Технопарк на Партизанском проспекте должен полностью заработать в 2025 году