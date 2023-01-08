Задания ЦЭ адаптированы к базовому уровню школьной программы

Сертификаты получат во время проведения ЦЭ по русскому, белорусскому языку на выбор и по одному из профильных предметов. Те, кто пожелает поступать в университеты, они пройдут еще одно испытание централизованного тестирования в традиционные сроки. Три этапа репетиционного тестирования будут проходить традиционно. Первый этап уже прошел, начался второй этап.Можно участвовать во втором этапе.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний