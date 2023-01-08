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Задания ЦЭ адаптированы к базовому уровню школьной программы
Задания для централизованного экзамена, который в этом году впервые проведут в Беларуси, адаптированы к базовому уровню школьной программы. В тесте уменьшена часть "А", где нужно угадать ответ, и увеличена часть "Б" для решения задания без подсказок. В целом тест сложнее не стал, отмечают в Республиканском институте контроля знаний. Впереди репетиционный централизованный экзамен - его проведут 28 января для всех школьников страны. Сам же экзамен пройдет в мае, в два дня - 14-го и 21-го.
Сертификаты получат во время проведения ЦЭ по русскому, белорусскому языку на выбор и по одному из профильных предметов. Те, кто пожелает поступать в университеты, они пройдут еще одно испытание централизованного тестирования в традиционные сроки. Три этапа репетиционного тестирования будут проходить традиционно. Первый этап уже прошел, начался второй этап.Можно участвовать во втором этапе.
Возвращают в этом году и опыт проведения университетских олимпиад - их победители будут зачислены в вузы без экзаменов. Пока это доступно не в каждом учреждении, больше - в областных и региональных. Эксперты говорят, мера поможет закрепить на местах одаренную молодежь.
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