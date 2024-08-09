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"Задекларировала" сбережения и "оказала помощь" в поимке преступника - на удочку мошенников попалась минчанка

Задекларировала сбережения и оказала помощь в поимке преступника, но вся операция оказалось фикцией. На удочку мошенников попалась минчанка, которая перевела преступниками 15 тысяч рублей.

Началось все по классическому сценарию: в мессенджер женщине позвонил неизвестный, от имени оператора сотовой связи сообщил, что с ее номера идет спам-рассылка, и предложил помощь. Минчанка согласилась и установила некое приложение. Как выяснилось позже - удаленного доступа. В дальнейшем к разговору подключился и лжеправоохранитель. Под предлогом обыска в квартире мошенник убедил женщину в декларировании средств и заставил перевести деньги на его счет.

По указанию преступников мошенники вынудили жительницу столицы оформить в нескольких банках кредиты на сумму более 13 тысяч рублей. Эти деньги она также перевела на счета аферистов, думая, что помогает правоохранителям. Общая сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Эвелина Дручинина, старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД г. Минска

В МВД напоминают: при поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор. Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы, и не устанавливайте приложения на мобильный телефон по просьбе третьих лиц.

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