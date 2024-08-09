"Задекларировала" сбережения и "оказала помощь" в поимке преступника - на удочку мошенников попалась минчанка

Задекларировала сбережения и оказала помощь в поимке преступника, но вся операция оказалось фикцией. На удочку мошенников попалась минчанка, которая перевела преступниками 15 тысяч рублей.



Началось все по классическому сценарию: в мессенджер женщине позвонил неизвестный, от имени оператора сотовой связи сообщил, что с ее номера идет спам-рассылка, и предложил помощь. Минчанка согласилась и установила некое приложение. Как выяснилось позже - удаленного доступа. В дальнейшем к разговору подключился и лжеправоохранитель. Под предлогом обыска в квартире мошенник убедил женщину в декларировании средств и заставил перевести деньги на его счет.