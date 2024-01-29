Задержан 19-летний сутенер из Минска, вовлекавший в проституцию школьниц

Клиентов искал в столице через интернет, договаривался о встрече, после чего школьница выезжала к ним домой. "Работала" в основном по выходным, получая в день по несколько заказов. Известно, что сутенер втягивал в незаконное занятие и других девушек. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Кезик, замначальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома