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Задержан 19-летний сутенер из Минска, вовлекавший в проституцию школьниц

Оперативники в сфере нравов надели наручники на 19-летнего сутенера из Минска.

Как сообщили в МВД, в проституцию парень втягивал школьниц и организовывал им встречи с несколькими мужчинами в день.

С 15-летней жительницей Минской области молодой человек познакомился в виртуальной переписке. Выяснилось, что он уcтраивал ей рандеву с интим-услугами для клиентов с февраля по декабрь 2023 года.

Клиентов искал в столице через интернет, договаривался о встрече, после чего школьница выезжала к ним домой. "Работала" в основном по выходным, получая в день по несколько заказов. Известно, что сутенер втягивал в незаконное занятие и других девушек. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Андрей Кезик, замначальника УНиПТЛ УВД Миноблисполкома

За организацию и вовлечение в проституцию возбуждено уголовное дело. В милиции продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности фигуранта.

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