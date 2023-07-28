Задержан 24-летний гомельчанин, входивший в состав крупнейшей организованной преступной группы мошенников в интернете в Беларуси

Перешли по ссылке - деньги потеряли. Более 160 подобных эпизодов на счету так называемого "воркера" из Беларуси. Правоохранители задержали 24-летнего жителя Гомеля, который входил в состав крупнейшей организованной преступной группы в нашей стране.

По данным следствия, фигурант в мессенджерах Telegram и WhatsApp вел переписку с продавцами товаров одной из популярных интернет-площадок. Убеждал их перейти по ссылке для получения оплаты за продукцию. Вот только ссылка фишинговая.

