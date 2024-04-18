Задержан 38-летний уроженец Марьиной Горки, который намеревался воевать в составе ВСУ

Для начала мужчина обратился в посольство Украины с прошением принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. К его сожалению, представители консульства отказали в связи с отсутствием гражданства страны, интересы которой они представляют. После неудачных попыток реализовать задуманное, мужчина решил найти ответ на свой вопрос в Сети. Мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram. На первоначальном этапе переписки он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Денис Дыщенко, замначальника управления СК Беларуси по г. Минску