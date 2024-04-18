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Задержан 38-летний уроженец Марьиной Горки, который намеревался воевать в составе ВСУ
Задержан 38-летний уроженец Марьиной Горки, который собирался участвовать в боевых действиях в составе ВСУ. По информации СК, за массовыми беспорядками 2020 года мужчина наблюдал со стороны. При этом ему импонировала экстремистская идеология.
После начала специальной военной операции в Украине - у фигуранта появились новые "кумиры". Он стал искать возможность принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.
В марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь госграницу и попасть на территорию Украины, за что был привлечен к административной ответственности. Мужчина начал продумывать другие способы вступления в ряды ВСУ.
Для начала мужчина обратился в посольство Украины с прошением принять его на службу в качестве добровольца оборонного ведомства государства. К его сожалению, представители консульства отказали в связи с отсутствием гражданства страны, интересы которой они представляют. После неудачных попыток реализовать задуманное, мужчина решил найти ответ на свой вопрос в Сети. Мужчина написал в специализированный чат-бот в мессенджере Telegram. На первоначальном этапе переписки он сразу дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.
"В ходе общения фигурант даже уточнял, как получить гражданство сопредельной страны. Собеседник сообщил ему о готовности организовать выезд, однако поинтересовался у потенциального наемника готов ли он совершить диверсию в Беларуси ради будущей Родины. Подозреваемый предложил в качестве платы за гражданство подрыв железнодорожных путей. Выражая решимость к совершению теракта, он просил скоординировать его действия во избежание провала и задержания. По ту сторону были не против и всячески инструктировали подопечного", - отметил Дыщенко.
Наемника задержали сотрудники ГУБОП. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании".
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