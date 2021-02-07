3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Задержан администратор деструктивных Тelegram-каналов "Серый Кот", "Хата Белсата" и "Денисовская"
МВД продолжает работу поустановлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность. СотрудникиГУБОПиК установили личность администратора деструктивных каналов "СерыйКот", "Хата Белсата" и "Денисовская". Им оказался 28-летнийнеработающий минчанин. Молодой человек задержан, свою вину признал, в содеянномраскаялся и сейчас оказывает содействие оперативникам в рамках проводимойпроверки. Его действиям будет дана правовая оценка.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все