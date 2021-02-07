Задержан администратор деструктивных Тelegram-каналов "Серый Кот", "Хата Белсата" и "Денисовская"

МВД продолжает работу поустановлению иных администраторов дворовых Telegram-ресурсов, пропагандирующих противоправную деятельность. СотрудникиГУБОПиК установили личность администратора деструктивных каналов "СерыйКот", "Хата Белсата" и "Денисовская". Им оказался 28-летнийнеработающий минчанин. Молодой человек задержан, свою вину признал, в содеянномраскаялся и сейчас оказывает содействие оперативникам в рамках проводимойпроверки. Его действиям будет дана правовая оценка.