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Задержан администратор канала "Каратели Молодечно"

На 18-летнего студента вышли сотрудники ГУБОП. Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и призывал к погромам, объясняя, как их правильно совершать. А также делился ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта.
Среди потерпевших - руководитель одного из следственных подразделений Минского района. О нем молодой человек распространил в телеграм-канале ложные порочащие сведения.

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