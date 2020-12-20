Задержан администратор канала "Каратели Молодечно"

На 18-летнего студента вышли сотрудники ГУБОП. Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и призывал к погромам, объясняя, как их правильно совершать. А также делился ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта.

Среди потерпевших - руководитель одного из следственных подразделений Минского района. О нем молодой человек распространил в телеграм-канале ложные порочащие сведения.



