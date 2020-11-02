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Задержан администратор телеграм-чата, призывающего к блокировке дорог
Шли сегодня по тротуарам, потому как, вероятно, уже некому было руководить блокировкой транспортных артерий. По информации ГУБОП, в Минске задержан 21-летний администратор деструктивного телеграм-чата "Минск. Перекрытие дорог". Как следует из названия, участники сообщества обсуждали организацию перекрытия столичных улиц и проспектов. Сообщается, что чат действовал с августа до октября и насчитывал около 2 тысяч участников.
Администратор разрабатывал планы блокировки транспортных артерий. Он определял места проведения акций, рассчитывал необходимое количество участников, давал инструкции, как себя вести, распределял роли как пешеходов, так и водителей. Первые выходили на проезжую часть и не давали проехать транспорту, вторые намеренно снижали скорость вплоть до полной остановки, тем самым снижая пропускную способность дорог и вызывая заторы. В идеале в планах организатора было остановить весь Минск. Сообщается, что задержанный фигурант из приличной семьи, окончил престижный столичный вуз, но официально нигде не работал.
Сейчас молодой человек арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта.
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