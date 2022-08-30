Задержан аферист, который обманывал студентов со сдачей жилья в Минске

Сезонное преступление раскрыто в столице - задержан аферист, который обманывал студентов со сдачей жилья. В серии мошенничеств подозревается 21-летний житель Копыльского района. По данным ГУВД, молодой человек снял квартиру на несколько дней в Минске, а затем разместил в интернете объявление о ее сдаче на длительный срок. Потенциальных клиентов просил внести аванс и обещал заселить в ближайшие дни. Что те и делали, не спросив ни документов на жилье, ни договора. Буквально за два дня махинатор обманул 8 человек, большинство из которых студенты столичных вузов. Общий ущерб - более 3 тысяч рублей.