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Задержан аферист, который обманывал студентов со сдачей жилья в Минске

Сезонное преступление раскрыто в столице - задержан аферист, который обманывал студентов со сдачей жилья. В серии мошенничеств подозревается 21-летний житель Копыльского района. По данным ГУВД, молодой человек снял квартиру на несколько дней в Минске, а затем разместил в интернете объявление о ее сдаче на длительный срок. Потенциальных клиентов просил внести аванс и обещал заселить в ближайшие дни. Что те и делали, не спросив ни документов на жилье, ни договора. Буквально за два дня махинатор обманул 8 человек, большинство из которых студенты столичных вузов. Общий ущерб - более 3 тысяч рублей.

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