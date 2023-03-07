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Задержан агент СБУ Николай Швец - исполнитель атаки на самолет А-50
Подробности масштабной операции, которая и была проведена Комитетом госбезопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами. В результате на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Николай Швец, 1993 года рождения. Именно он 26 февраля предпринял попытку совершить теракт на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе.
В итоге проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Все подробности - у Евгения Горина.
Николай Швец - человек с двойным гражданством - Украины и России, уроженец города Кривой Рог. Именно он был оператором дрона, атаковавшим самолет А-50 в Мачулищах. Это для него - момент истины. Задержание в неприметном домике. Ему уже тогда было ясно, что его миссия провалена - теракт не удался. О тотальных повреждениях, уничтожении судна речи не шло, как писали в пропагандистские ресурсы. Самолет летал. И это показали в белорусских СМИ. А еще Николай Швец как никто другой понимал, что сообщения в медиа о его эвакуации за границу - вранье. Он только мог мечтать поскорее покинуть Беларусь. Эти иллюзии развеялись окончательно, когда в его укрытии ворвалась группа захвата.
Я, Швед Николай Владимирович, родился 5 апреля 1993 года, гражданин Украины. По российскому паспорту проехал в Россию, оттуда в Беларусь. В Республике Беларусь я подорвал самолет на аэродроме в Мачулищах 26 февраля. Сделал это с помощью двух дронов. Я работал с СБУ.
6 марта в, казалось бы, неприкасаемой спецслужбе СБУ произошла зачистка кадров. Зеленский уволил заместителя главы ведомства Александра Якушева. И еще некоторых высокопоставленных сотрудников службы бяспеки.
Причина снятия с должностей пока не уточняется - тишина. Украинская власть молчит. Однако такие формулировки как "халатность", "чудовищный провал" - уже мелькают в некоторых СМИ со ссылкой на офис Зеленского. Именно СБУ готовила Николая Швеца совершить теракт. Но получился провал, который пытались сбить вылазкой националистов на Брянскую область России.
Николай Швец, задержанный агент СБУ: Я знаю, что я работал с человеком из СБУ. Тренировали меня на разных площадках, на аэродромах, в лесу. И разными дронами. Достаточно много времени прошло. Сказали, готовься, в ближайшее время в течение недели будешь выезжать.
Вообще, если вспоминать хронологию, то сначала писали, что уничтожение самолета А-50 осуществило подразделение Буданова беспилотниками со стороны Украины. Что было откровенным бредом. Но виделся замысел - подставить ГУРМО Буданова, находящееся в конфронтации с СБУ. Второй версией стал вброс о неких белорусских партизанах - тут и подвернулись готовые на что угодно беглые, вроде Азарова. Сколько десятков интервью он раздал за время своих пятнадцати секунд славы… Утверждая разнообразные глупости. Особенно об эвакуации подрывника. Да и сейчас продолжает нести откровенную чушь, обделавшись по самый подбородок.
Участники плана "Перамога", белорусские партизаны, продолжатели рельсовой войны, которая проводилась в феврале-марте 2022 года. Они действительно находятся сейчас в безопасности, в так называемом карантине. Пока мы держим радиомолчание, и они не хотят давать никаких комментариев.
Вот и Подоляка старается сместить акценты, сделать козлов отпущения из беглых неудачников. А подрывник сидит в Беларуси и рассказывает про свой провал работы на СБУ.
Николай Швец, задержанный агент СБУ: Он звонит и говорит, что планы меняются. Короче, надо выезжать, я тебе все скажу. На следующий день мы встречаемся у него, уже есть все и деньги, то, что он должен дать с собой. И говорит, что у нас план - цель в Беларуси. А до того все СМИ гудели, что у нас все тревоги из-за этого.
СБУ использовали наших беглых мелко и подло. Впрочем, для этого они и предназначены. Сколько было крика в интернете! И со стороны украинцев, и со стороны беглых белорусов о том, например, что задержанного террориста не показывают. Вот интересно, что же они скажут теперь, когда выяснилось, что этот агент украинских спецслужб задержан, вместе с ним еще два десятка человек, а такие фейковые образования как BYPOL - это всего лишь дымовая завеса для западных спецслужб?
"Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с МВД, ГПК и другими правоохранительными органами проведена масштабная специальная операция, в результате которой на одной из явочных квартир задержан гражданин Украины Швец Николай Владимирович 1993 года рождения, предпринявший попытку совершения акта терроризма на белорусском военном объекте - аэродроме Мачулищи в Минском районе 26 февраля 2023 года. В результате проведенных КГБ контрразведывательных мероприятий установлена прямая причастность к организации теракта оперативного состава и руководства Службы безопасности Украины. Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента", - рассказал Константин Бычек, замначальника Следственного управления КГБ Беларуси.
По его словам, первичные следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов - приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года".
В результате вскрыта и ликвидирована агентурная сеть из числа граждан Республики Беларусь, принимавших участие в обеспечении деятельности агента-террориста, его легализации на территории Республики Беларусь и неудачной попытки эвакуации, - отметил замначальника управления. По факту попытки совершения акта терроризма Следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержано более 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель - агент украинской спецслужбы.
И вот теперь вся цепь агентуры СБУ вскрыта. Узнали, какие именно инфоканалы используются против нас ЦИПсО. Какие методики применяют, чтобы нас деморализовать. Пока фабрика фейкометов истерично бурлила, наши спецслужбы работали на результат. Теперь он есть. И для СБУ это наихудший вариант из возможных.
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