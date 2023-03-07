Задержан агент СБУ Николай Швец - исполнитель атаки на самолет А-50

Участники плана "Перамога", белорусские партизаны, продолжатели рельсовой войны, которая проводилась в феврале-марте 2022 года. Они действительно находятся сейчас в безопасности, в так называемом карантине. Пока мы держим радиомолчание, и они не хотят давать никаких комментариев.

Он звонит и говорит, что планы меняются. Короче, надо выезжать, я тебе все скажу. На следующий день мы встречаемся у него, уже есть все и деньги, то, что он должен дать с собой. И говорит, что у нас план - цель в Беларуси. А до того все СМИ гудели, что у нас все тревоги из-за этого.

Вот и Подоляка старается сместить акценты, сделать козлов отпущения из беглых неудачников. А подрывник сидит в Беларуси и рассказывает про свой провал работы на СБУ.СБУ использовали наших беглых мелко и подло. Впрочем, для этого они и предназначены. Сколько было крика в интернете! И со стороны украинцев, и со стороны беглых белорусов о том, например, что задержанного террориста не показывают. Вот интересно, что же они скажут теперь, когда выяснилось, что этот агент украинских спецслужб задержан, вместе с ним еще два десятка человек, а такие фейковые образования как BYPOL - это всего лишь дымовая завеса для западных спецслужб?