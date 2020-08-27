Задержан активный участник беспорядков в Жлобине 9 и 10 августа

МВД Беларуси сообщило о задержании 19-летнего жителя Жлобина, который принимал активное участие в беспорядках 9 и 10 августа. Найти подозреваемого удалось накануне. Как говорится в сообщении, в день президентских выборов и после них молодой человек принимал участие в беспорядках в районе центральной площади города и в компании своих приятелей забрасывал сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой, штакетинами и арматурой. В таком же погроме парень был замечен и возле Дома культуры металлургов. Видео, опубликованное при этом МВД, было сделано во время этих самых событий. Контент участники выложили в интернет.



Также в МВД отметили, что фигурант дважды судим за кражи и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе - за бесправное вождение, совершение ДТП и оставление места аварии. Действиям задержанного следователями дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них.



