Задержан бесправник, который напал на инспектора ГАИ

В Минске бесправник пытался обмануть инспектора ГАИ, а при попытке скрыться причинил ему телесные повреждения. Инцидент произошел накануне утром. У инспектора вызвала подозрение машина, которая резко затормозила и припарковалась на проезжей части дороги. Водитель отказался предъявить права. Когда его пригласили в патрульную машину, то и вовсе представился другим человеком. В итоге оказалось, что 35-летний минчанин лишен прав. После этого мужчина выбежал из патрульной машины и направился в ближайший подъезд. Сотрудник ГАИ побежал за ним, а нарушитель нанес травмы. Известно, что мужчина привлекался к административной ответственности 44 раза и был судим по уголовным статьям. Материалы проверки переданы в СК.