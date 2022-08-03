Задержан еще один пособник экстремистских ресурсов

Сегодня появилась информация, что оперативники ГУБОП задержали еще одного пособника экстремистских ресурсов. Это инженер Могилевских электросетей, который с 2020 года предоставлял персональные сведения о сотрудниках и госслужащих деструктивным телеграм-каналам. Два года этот человек тихо отсиживался, но бойцы с оргпреступностью (как было заявлено ранее) установят и задержат каждого, кто участвовал в травле правоохранителей, госслужащих и их семей, кто сотрудничал с экстремистскими ресурсами. Так произошло и сейчас, задержанный уже дает показания.