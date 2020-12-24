Задержан еще один участник беспорядков в Бресте

Правоохранители установили личность еще одного участника массовых беспорядков. 10 августа в Бресте местный житель на проспекте Машерова находился в толпе агрессивно настроенных людей, которые оказали ярое сопротивление стражам правопорядка. Во время потасовки фигурант с разбега ударил ногой в щит сотрудника милиции.



За что задержаны? – За причинения вреда сотруднику милиции. – Каким образом причинили вред? – Нанес удар сотруднику по щиту. В содеянном раскаиваюсь, вину признаю.



