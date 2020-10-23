Задержан футбольный фанат, участвовавший в массовых беспорядках в Жлобине

Он участвовал в массовых беспорядках в Жлобине. Им оказался 25-летний житель райцентра. Тогда, 9 августа, группа футбольных фанатов повредила милицейские автомобили, которые проезжали по улице Барташова. Использовали дебоширы подручные предметы. Задержанный сейчас находится в ИВС, он является подозреваемым по уголовному делу. Статья - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо - активное участие в них". Известно, что молодой человек не судим и активный участник местной праворадикальной околофутбольной группировки.