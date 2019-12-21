Задержан лжеработник ЖЭСа, ограбивший квартиру

Меньше суток понадобилось столичным оперативникам, чтобы задержать подозреваемого в дерзком разбое. По информации милиции, 18 декабря злоумышленник под видом работника ЖЭСа попал в квартиру минчанки. По словам потерпевшей, внешний вид мужчины не вызвал подозрений, и она впустила его в квартиру. Незнакомец ударил женщину электрошокером и заклеил рот лентой.



Задержали подозреваемого уже на следующей день в Борисове. Это ранее неоднократно судимый 36-летний житель области. Сейчас с ним работают следователи.



