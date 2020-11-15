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Задержан мужчина, разбросавший саморезы возле зданий силовых структур в Могилеве

В Могилеве задержан мужчина, разбросавший саморезы возле зданий силовых структур. Шурупы были обнаружены в конце октября и в ноябре возле въездных ворот административных зданий УВД, СК, ГУБОПиК и Комитета госконтроля. По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело, и в минувшую пятницу милиционеры вычислили подозреваемого (видео).

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