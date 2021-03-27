Задержан мужчина с оружием в Минске возле станции метро "Пушкинская"

Между тем милиция сообщила о задержании в некоторых районах столицы нескольких человек с ножами и пистолетами. К примеру, возле станции метро "Пушкинская" задержан 30-летний житель Вилейского района с газовым и сигнальным пистолетами. В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож. Выяснилось, что задержанный состоит в деструктивных телеграм-чатах. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.



