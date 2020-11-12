Как сообщили в МВД, задержан один из лидеров анархистского движения - 32-летний минчанин Николай Дедок. На протяжении нескольких лет он администрировал радикальный телеграм-канал, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия. В конспиративной квартире, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены «коктейли Молотова», листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.