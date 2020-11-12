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Задержан один из лидеров анархистского движения
Как сообщили в МВД, задержан один из лидеров анархистского движения - 32-летний минчанин Николай Дедок. На протяжении нескольких лет он администрировал радикальный телеграм-канал, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия. В конспиративной квартире, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. Также там обнаружены «коктейли Молотова», листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.
Установить источник финансирования анархистского движения
Как уже отмечено, среди вещей в квартире Дедка обнаружена и изъята валюта. И сейчас важно установить, кто финансировал Николая Дедка и его сторонников. И еще один заметный экземпляр: книга о террористической организации в Иране, автор которой - сам задержанный.
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