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Задержан подозреваемый в финансировании протестов

Администратор деструктивного телеграм-чата проверяется на причастность к финансированию протестов. Мужчина задержан. Дома у него обнаружили 65 тысяч евро и 87 тысяч долларов, а также незарегистрированную символику. Сообщается, что он изготавливал и распространял среди соседей листовки с призывами к протестам.

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