Задержан таксист из Орши с 5 кг экстази

Получил задание доставить психотропы из Беларуси в Россию. При попытке выехать из страны с 5 килограммами экстази задержан житель Орши. Всего мужчина вез 10 тысяч таблеток психотропа. Как потом выяснилось, он работал таксистом в разных городах Беларуси. Около месяца подрабатывал курьером на наркомаркете. От него и получил задание доставить товар в Россию.