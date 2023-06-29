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Задержан таксист из Орши с 5 кг экстази
Получил задание доставить психотропы из Беларуси в Россию. При попытке выехать из страны с 5 килограммами экстази задержан житель Орши. Всего мужчина вез 10 тысяч таблеток психотропа. Как потом выяснилось, он работал таксистом в разных городах Беларуси. Около месяца подрабатывал курьером на наркомаркете. От него и получил задание доставить товар в Россию.
И хоть проработал на наркомаркет мужчина недолго, грозит ему до 15 лет лишения свободы.
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