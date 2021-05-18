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Задержан участник массовых беспорядков
Еще один фигурант массовых беспорядков в Бресте не избежит ответственности. Установлено, что 27-летний футбольный тренер вечером 10 августа прошлого года находился на проспекте Машерова в областном центре. Вместе с другими участниками несанкционированного шествия он портил имущество, разбивал тротуарную плитку и выкрикивал протестные лозунги. Также он бросал камни и палки в милиционеров. Теперь мужчина - подозреваемый по уголовному делу о массовых беспорядках.
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего минчанина, который "слил" в Сеть данные правоохранителей и скрылся за рубежом. По материалам ГУБОПиК, в сентябре прошлого года мужчина на своем канале в YouTube разместил ролик, в котором демонстрировались фотографии и персональные данные милиционеров, пресекавших массовые беспорядки.
Личности сотрудников в балаклавах и масках устанавливались якобы с помощью специальной программы. Выяснилось, что на самом деле фигурант получал все сведения в деструктивных телеграм-каналах и «обнародовал» их, используя монтаж. По информации ГУБОПиК, сейчас устанавливается местонахождение мужчины. В случае возвращения в Беларусь его задержат.
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