Задержан участник массовых беспорядков

Личности сотрудников в балаклавах и масках устанавливались якобы с помощью специальной программы. Выяснилось, что на самом деле фигурант получал все сведения в деструктивных телеграм-каналах и «обнародовал» их, используя монтаж. По информации ГУБОПиК, сейчас устанавливается местонахождение мужчины. В случае возвращения в Беларусь его задержат.

Оперативный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси