Задержан владелец экстремистского канала

Распространял информацию, направленную на наращивание антигосударственных настроений, разжигание агрессивности пользователей, героизацию жителя столицы, убившего в прошлом году сотрудника КГБ. Выражал одобрение и пропагандировал вооруженное сопротивление власти и правоохранителям. Возбуждение ненависти, вражды и розни к ним. В ходе оперативной комбинации мужчина был выманен на территорию Беларуси, где тут же была проведена операция по его задержанию.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома