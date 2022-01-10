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Задержан владелец экстремистского канала

Бойцы ГУБОП задержали владельца экстремистского канала. С лета 2020 года житель Гомельского района активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео в YouTube и соцсетях, где помимо экстремистской риторики, обнародовал личные данные силовиков. 26-летний парень сбежал в Украину, где продолжил свою деятельность, но вскоре был задержан.

Распространял информацию, направленную на наращивание антигосударственных настроений, разжигание агрессивности пользователей, героизацию жителя столицы, убившего в прошлом году сотрудника КГБ. Выражал одобрение и пропагандировал вооруженное сопротивление власти и правоохранителям. Возбуждение ненависти, вражды и розни к ним. В ходе оперативной комбинации мужчина был выманен на территорию Беларуси, где тут же была проведена операция по его задержанию.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.

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