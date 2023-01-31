Задержана группа скам-мошенников

Именно для того, чтобы похитить деньги, нанимается отдельный человек, который нами был установлен. Это граждане, которые совершали саму передачу. Они не знали, с кем велось общение. Это отдельное лицо, которое заступает на условное дежурство и работает со всеми банковскими картами, которые поступают в специально разработанный бот.

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси