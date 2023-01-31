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Задержана группа скам-мошенников
Задержана группа кибермошенников, которые входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого правоохранители взяли в декабре. Часть из задержанных - несовершеннолетние, самому младшему - 13 лет.
Всего под подозрение белорусских оперативников попали свыше тысячи человек из разных стран, многие до сих пор в разработке. В милиции уверяют, что в ближайшее время задержания участников крупного скам-сообщества начнутся и за рубежом. Возбуждено более полутора тысяч уголовных дел.
Именно для того, чтобы похитить деньги, нанимается отдельный человек, который нами был установлен. Это граждане, которые совершали саму передачу. Они не знали, с кем велось общение. Это отдельное лицо, которое заступает на условное дежурство и работает со всеми банковскими картами, которые поступают в специально разработанный бот.
Мы хотим донести до детей и родителей, что преступность молодеет, методы и способы меняются. Дети мотивированы одним - быстрым заработком и мнимым чувством, что интернет анонимен, что им за это не будет никакой ответственности, что их не установят.
Сумма ущерба от действий этой скам-группы только среди белорусов превышает 3 миллиона рублей. Преступления совершались с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса произошел всплеск онлайн-продаж.
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