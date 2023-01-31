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Задержана группа скам-мошенников

Задержана группа кибермошенников, которые входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого правоохранители взяли в декабре. Часть из задержанных - несовершеннолетние, самому младшему - 13 лет.

Всего под подозрение белорусских оперативников попали свыше тысячи человек из разных стран, многие до сих пор в разработке. В милиции уверяют, что в ближайшее время задержания участников крупного скам-сообщества начнутся и за рубежом. Возбуждено более полутора тысяч уголовных дел.

Именно для того, чтобы похитить деньги, нанимается отдельный человек, который нами был установлен. Это граждане, которые совершали саму передачу. Они не знали, с кем велось общение. Это отдельное лицо, которое заступает на условное дежурство и работает со всеми банковскими картами, которые поступают в специально разработанный бот.
Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси
Мы хотим донести до детей и родителей, что преступность молодеет, методы и способы меняются. Дети мотивированы одним - быстрым заработком и мнимым чувством, что интернет анонимен, что им за это не будет никакой ответственности, что их не установят.
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси

Сумма ущерба от действий этой скам-группы только среди белорусов превышает 3 миллиона рублей. Преступления совершались с 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса произошел всплеск онлайн-продаж.

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